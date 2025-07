Inscrições para o BBB 26 são reabertas na região Norte; acreanos podem se inscrever

Atenção, acreanos sonhadores e cheios de personalidade: as inscrições para o Big Brother Brasil 26 foram reabertas exclusivamente para a Região Norte nesta sexta-feira, 4 de julho. Se você quer representar o Acre na casa mais vigiada do país, essa é a sua chance!

A Rede Globo anunciou o retorno das inscrições e deixou claro: caprichar no vídeo é fundamental. No processo, os candidatos podem enviar até dois vídeos, que devem mostrar de forma autêntica quem você é, sua história e por que merece entrar no programa.

“Escolha um lugar com boa iluminação e sem barulho, fale olhando para a câmera do seu celular como se estivesse conversando com a gente”, orienta o vídeo oficial da seleção.

Além dos vídeos, é preciso preencher com atenção todo o formulário de inscrição. Os produtores querem conhecer o verdadeiro você, então vale mostrar sua essência, seus valores, seu jeito de viver e até o sotaque acreano.

Com a abertura específica para a Região Norte, moradores do Acre têm agora mais uma oportunidade de brilhar em rede nacional. E quem sabe, fazer história no reality show mais popular do país.

Para se inscrever, acesse o site oficial do BBB e siga as instruções. O Acre quer e pode estar no BBB 26 — agora é com você!