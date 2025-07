Inscrições para o CNU dos Professores prorrogadas; veja a data

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira (25/7) a prorrogação das inscrições para a Prova Nacional Docente (PND), conhecida como “CNU dos Professores”. Os interessados agora têm até quarta-feira (30/7) para se inscrever por meio do Sistema PND.

Além do prazo geral, também foram estendidas até 30 de julho as solicitações para atendimento especializado e uso de nome social. Já o pagamento da taxa de participação, no valor de R$ 85,00, poderá ser realizado até 1º de agosto, data limite para a confirmação da inscrição. A aplicação das provas permanece marcada para 26 de outubro, sem alterações.

A PND teve ampla adesão em todo o país, com a participação de 22 unidades da Federação e 1.508 municípios, incluindo 18 capitais. As redes públicas de ensino que aderiram ao exame poderão utilizá-lo como etapa única em seus concursos ou como fase complementar em processos seletivos simplificados para a contratação de professores.

A iniciativa busca uniformizar e qualificar a seleção de docentes em nível nacional, otimizando os processos de ingresso na carreira pública.

Etapas e provas do CNU dos Professores

As provas do CNU dos Professores serão aplicadas para 17 licenciaturas diferentes, que cobrem todas as quatro grandes áreas de conhecimento:

Biologia

Ciências Sociais

Computação

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras (Português)

Letras (Português e Espanhol)

Letras (Inglês)

Matemática

Pedagogia

Química

A realização da PND abrangerá a aplicação dos seguintes instrumentos:

Prova teórica : destinada a aferir o desempenho do participante em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares nacionais de cada área avaliada, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.

: destinada a aferir o desempenho do participante em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares nacionais de cada área avaliada, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. Questionário para o participante habilitado para a realização do Enade das Licenciaturas 2025 : destinado a coletar informações que permitam caracterizar o perfil do estudante e o contexto de seus processos formativos, as quais são relevantes para a compreensão dos resultados teóricos e práticos dos estudantes no Enade e para subsidiar os processos de avaliação dos cursos de graduação e das IES .

: destinado a coletar informações que permitam caracterizar o perfil do estudante e o contexto de seus processos formativos, as quais são relevantes para a compreensão dos resultados teóricos e práticos dos estudantes no e para subsidiar os processos de avaliação dos cursos de graduação e das . Questionário Contextual : destinado a coletar informações que permitam caracterizar o perfil do participante e o contexto de seus processos formativos.

: destinado a coletar informações que permitam caracterizar o perfil do participante e o contexto de seus processos formativos. Questionário de Percepção de Prova: destinado a coletar informações que permitam aferir a percepção dos participantes em relação à prova, auxiliando, também, na compreensão dos resultados.

A prova, com duração total de 5h30, é composta por uma parte de Formação Geral Docente, comum aos cursos de todas as áreas, e uma de Componente Específico, próprio de cada área de avaliação das Licenciaturas.

A parte de Formação Geral Docente, que compreende os conteúdos transversais pedagógicos comuns a todas as áreas que serão avaliadas, terá 30 questões de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e uma questão discursiva que avaliará aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à norma padrão da língua portuguesa.

A parte de Componente Específico de cada área de avaliação da PND terá 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso.

A aplicação da prova da PND seguirá o horário de Brasília-DF, conforme descrito abaixo:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Término da prova: 19h

Resumo

Inscrição : 14 a 30/7/2025

: 14 a 30/7/2025 Taxa : R$ 85,00

: R$ 85,00 Aplicação : 26/10/2025

: 26/10/2025 Resultado final : 10/12/2025

: 10/12/2025 Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.