Inscrições para Prova Nacional Docente se encerram nesta semana; veja detalhes

Interessados em participar da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) têm até sexta-feira (25) para realizar a inscrição. O processo deve ser feito exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos devem preencher os dados solicitados, escolher o município de aplicação e confirmar a inscrição.

Durante o período de inscrição, também é possível solicitar atendimento especializado, destinado a pessoas com deficiência (PCD), gestantes, lactantes, e o uso de nome social por pessoas trans. Os pedidos devem ser feitos no momento da inscrição.

A taxa de inscrição é de R$85 e pode ser paga até o dia 31 de julho por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível para pagamento em bancos, casas lotéricas, aplicativos bancários ou via Pix com QR code. Os resultados dos pedidos de isenção estão disponíveis na Página do Participante da PND, acessível com login pelo portal Gov.br.

Podem participar da PND 2025 os estudantes concluintes de cursos de licenciatura no ano de 2025, desde que inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) por suas instituições de ensino. Também estão aptos os já formados em licenciatura que desejam participar de concursos ou processos seletivos promovidos por redes públicas de ensino que aderiram à prova.

A PND será aplicada pelo Inep em todos os estados e no Distrito Federal no dia 26 de outubro. O exame é baseado na matriz teórica do Enade e será utilizado por redes públicas de ensino como etapa única ou complementar em seus processos seletivos. A adesão à prova é voluntária e, mesmo com a utilização da PND, as redes podem incluir etapas adicionais, como provas práticas e avaliação de títulos.

A Prova Nacional Docente faz parte do programa “Mais Professores para o Brasil”, lançado em 2024, com o objetivo de fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no serviço público e valorizar o magistério. A iniciativa prevê o atendimento a cerca de 2,3 milhões de profissionais em todo o país.

Cronograma da PND 2025:

Inscrição: 14 a 25 de julho

Solicitação de atendimento especializado ou nome social: 14 a 25 de julho

Pagamento da taxa: até 31 de julho

Aplicação da prova: 26 de outubro

Gabarito preliminar: 28 de outubro

Gabarito definitivo e padrão da discursiva: 11 de novembro

Resultado final: 10 de dezembro