Inscrições para Rei e Rainha do Festival da Farinha encerram nesta quarta

As inscrições para o concurso de Rei e Rainha do Festival da Farinha 2025 finalizam nesta quarta-feira (16). A iniciativa é promovida pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Cultura.

De acordo com a gestão, os interessados podem manifestar interesse diretamente na sede municipal. O concurso que homenageia um dos mais importantes símbolos culturais e econômicos da região, está aberto a candidatos a partir da idade mínima de 16 anos.

O Festival da Farinha deve acontecer entre os dias 27 e 30 de agosto e os vencedores do concurso garantem uma premiação que varia de R$ 11 mil a R$ 12 mil em vales e prêmios.

“Uma novidade significativa é a inclusão de participantes das áreas rurais, atendendo a uma demanda antiga da comunidade. Além da seletiva destinada à zona urbana, que ocorrerá no dia 17 de julho, teremos etapas específicas para representantes das sete Vilas do município, cujas datas e locais serão anunciados em breve”, afirmou Flávio Rosa, representa da secretaria de Cultura.