Inscrições turbulentas! CNU 2025 encerra prazo com relatos de falhas no sistema

As inscrições do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foram encerradas no último domingo (20 de julho), porém, candidatos relataram dificuldades ao tentar se inscrever no certame.

As inscrições estiveram abertas até as 23h59min do último 20 de julho, pelo site da banca FGV, porém, diversos candidatos relataram ao time de jornalismo do Direção que não estavam conseguindo concluir a inscrição no concurso.

Segundo os relatos, vários tipos de erros diferentes impediam a conclusão do procedimento. Entramos em contato com o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para obter mais informações sobre o ocorrido e sobre a possibilidade de prorrogação.

O CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação. O salário inicial é de até R$ 17.726,42.

Panorama do CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência : 789 vagas

: 789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação : 130 vagas

: 130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia : 212 vagas

: 212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura : 306 vagas

: 306 vagas Bloco 5 – Administração : 1.171 vagas

: 1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico : 286 vagas

: 286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa : 250 vagas

: 250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde : 168 vagas

: 168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro e terão a seguinte estrutura:

Provas de nível superior 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos) Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos) Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)



Já as provas discursivas, que serão realizadas no dia 7 de dezembro, serão aplicadas da seguinte forma:

Nível superior 2 questões discursivas Das 13h às 16h

Nível médio 1 redação dissertativa-argumentativa Das 13h às 15h



Resumo

Banca : FGV

: Vagas : 3.652

: Cargos : diversos

: diversos Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Salários iniciais : até R$ 17.726,42

: até Inscrições : 2/7 até 20/7

: 2/7 até 20/7 Taxa de inscrição : R$ 70,00

: Provas : Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

: Edital : Disponível para consulta

: Disponível para consulta Edital

