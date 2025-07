Inspirado em “Vento no Litoral”, do Legião Urbana, espetáculo “Aonde Está Você Agora?” estreia em SP

“Aonde Está Você Agora?”, espetáculo que retrata o poder da amizade e da memória, com inspiração na música “Vento no Litoral”, do Legião Urbana, chega aos palcos de São Paulo em 31 de julho. O texto é de Regiana Antonini, direção de Marinho Moraes, e no elenco Felipe Camacho e Marcos Moraes. A peça seguirá em cartaz até o dia 28 de agosto, sempre às quintas-feiras, às 20h30, na Casa de Artes SP.

A trama acompanha a trajetória de Pedro e Gabriel, dois garotos que apesar das diferenças sociais, desenvolvem uma profunda amizade, mas se separam na juventude, mantendo contato apenas através de memórias, pensamentos e um “Livro da Sorte”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Espetáculo “Aonde Está Você Agora?” estreia em São Paulo / Divulgação Espetáculo “Aonde Está Você Agora?” estreia em São Paulo / Divulgação Espetáculo “Aonde Está Você Agora?” estreia em São Paulo / Divulgação Voltar

Próximo

A história se desenrola ao longo de sete anos, com passagens entre as cidades de Vila Velha, no Espírito Santo, e Nova Iorque, nos Estados Unidos, nas décadas de 80 e 90. Os flashbacks revelam momentos marcantes da juventude e os sonhos que os uniram.

Esta é a primeira vez que a autora Regiana Antonini, conhecida por seu olhar poético e delicado sobre as relações humanas, apresenta esta montagem na cidade de São Paulo, que já passou por diversas cidades brasileiras e algumas cidades no exterior.

A produção também marca a estreia do diretor Marinho Moraes, que dirige sua primeira peça teatral. Marinho é conhecido por dirigir diversas novelas infanto-juvenis no SBT, como “Cúmplices de um Resgate”, “Poliana” e “A Infância de Romeu e Julieta”.

No palco, Felipe Camacho estreia no teatro dando vida ao personagem Gabriel. Natural de Niterói , o cantor e ator de 28 anos iniciou a carreira artística após atuar como jogador de futebol profissional. Hoje se divide entre a música e o teatro, com formação em instituições como CAL, Tablado e Escola de Atores Wolf Maya.

Marcos Moraes, 38 anos, dá vida ao personagem Pedro. Com uma carreira teatral e passagens pela TV, Marcos é formado pelo Teatro Escola Macunaíma e soma mais de 12 espetáculos no currículo, além de experiências como assistente de direção e diretor de curta-metragem.

A montagem tem duração de 60 minutos, com classificação livre e é uma realização da produtora Sonhos em Ação, em parceria com a empresa de assessoria MM Estratégia de Imagem.

A primeira versão do espetáculo foi montada em 1995 e, desde então, a peça já ganhou 12 montagens diferentes, emocionando plateias de várias regiões do país.

“Aonde Está Você Agora?” / Ingressos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/evento/aonde-estA-vocEagora/3010926