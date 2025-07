INSS: aliados de Lula se reunirão para definir estratégia na CPI

Deputados da base de Lula que participarão da CPMI do INSS agendaram uma reunião para a próxima segunda-feira (7/7) com objetivo de definir estratégias para os embates com a oposição.

Alencar Santana (PT-SP), Paulo Pimenta (PT-RS), Rogério Correia (PT-MG) e Orlando Silva (PCdoB) serão a linha de frente do governo.

Os parlamentares querem que a investigação se debruce sobre a origem do esquema, que teria ocorrido ainda na gestão de Michel Temer (MDB), e permita identificar o “caminho do dinheiro” até os dias atuais.

O deputado federal Paulo Pimenta

Deputado Alencar Santana Braga

Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP)

O grupo diz querer descobrir quais políticos e autoridades, no Poder Legislativo e no Poder Executivo, facilitaram as mudanças que proporcionaram o desconto ilegal na folha de pensionistas e aposentados.