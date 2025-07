Instituto Federal do Acre abre processo seletivo para professor em Xapuri

O Instituto Federal do Acre (IFAC) anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher uma vaga para o cargo de Professor Substituto, com licenciatura em Sociologia.

Segundo o edital, a oportunidade é junto ao Campus Xapuri, na área de Sociologia. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.090,43 a R$ 4.867,43, além de auxílio-alimentação de R$ 500,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

Os interessados podem se inscrever no período de 19 a 27 de julho de 2025, no e-mail [email protected]. Não há cobrança de taxa de inscrição. A seleção acontecerá por meio de fase única de prova de títulos.

O presente Processo Seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

