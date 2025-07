Situação crítica: internações de crianças por SRAG disparam no Acre, diz boletim da Fiocruz

O estado do Acre continua em situação de alerta para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo dados divulgados pela Fiocruz na quinta-feira (17). O boletim InfoGripe, que analisou os registros da Semana Epidemiológica 28 (de 6 a 12 de julho), mostra que, apesar da queda ou estabilidade dos casos em boa parte do país, a região Norte ainda apresenta números altos.

Rio Branco está entre as 18 capitais com níveis elevados de incidência da síndrome, embora os dados não indiquem aumento nas tendências de longo prazo. O cenário é semelhante em outros estados da região, como Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, que também estão classificados em níveis de alerta, risco ou alto risco.

As crianças pequenas continuam sendo as mais atingidas. O vírus sincicial respiratório (VSR) é o principal responsável pelas internações nessa faixa etária, seguido pelo rinovírus e pelo vírus da gripe (influenza A). Já entre os idosos, a influenza A lidera tanto as internações quanto os óbitos, mantendo esse grupo como uma das principais preocupações das autoridades de saúde.

O boletim reforça ainda a importância da vacinação contra a gripe e a Covid-19, especialmente para idosos, crianças e pessoas com imunidade comprometida. A atualização do esquema vacinal é fundamental para evitar picos de hospitalizações e mortes, principalmente com a possibilidade de novas ondas de vírus respiratórios nos próximos meses.