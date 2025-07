Internada em estado grave, Angela Ro Ro não consegue se comunicar

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, continua internada em estado grave. Na última atualização médica do hospital, foi pontuado que ela não consegue se comunicar.

Angela tentou escrever, mas a falta de coordenação motora não permitiu. Vale lembrar que o sintoma é comum em pacientes que ficaram sedados por longos períodos. A artista passou por intubação e traqueostomia.

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

A cantora Angela Ro Ro

Angela Ro Ro está internada há cerca de um mês. A cantora passou 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Ela voltou a respirar sem ajuda de aparelhos no início do mês. Apesar da situação delicada, a equipe da artista acredita na recuperação.

“Ela irá se recuperar e, com fisioterapia, voltará a cantar.”

Problemas financeiros

Além da saúde fragilizada, Angela também enfrenta dificuldades financeiras. Segundo Lyrio, a artista não recebe aposentadoria e vive com cerca de R$ 800 mensais, oriundos de direitos autorais. Por isso, voltou a pedir doações por Pix para custear as despesas hospitalares.

“Cabe ressaltar que as doações que foram recentemente solicitadas ainda são muito bem-vindas, pois esta é, atualmente, a sua única fonte de renda”, reforçou o advogado. “A chave Pix dela é 625.962.507-30 e está no nome dela: Angela Maria Diniz Gonsalves. Qualquer outro nome que aparecer será um golpe.”