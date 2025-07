Internada para laqueadura, mulher acorda com perna amputada e novo coração

Caso de Alison Calfunao, de 30 anos, aconteceu em junho, na Patagônia, na Argentina

Uma mulher foi internada em uma clínica particular na Patagônia, na Argentina, para realizar uma laqueadura. No entanto, ela saiu da anestesia com a perna amputada e um transplante de coração. O caso aconteceu com Alison Calfunao, de 30 anos, em junho.

A mãe dela, Carina Calfunao, relatou o ocorrido em suas redes sociais. De acordo com a veterana, a família já entrou em contato com a unidade médica e com os profissionais responsáveis pelo procedimento para entender o incidente, mas não recebeu respostas.

“Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhuma solidariedade. Nenhuma responsabilidade. Nada. O silêncio dói tanto quanto a ferida”, lamentou a matriarca.

O que aconteceu com Alison Calfunao?

O jornal Clarín, um dos maiores do país, destacou o caso de Alison Calfunao, nesta quinta-feira (3/6). De acordo com o veículo, houve uma complicação, ainda não esclarecida pelos médicos, durante o procedimento.

Ela sofreu duas paradas cardíacas, que causaram insuficiência cardíaca. O transplante do órgão foi considerado essencial para a sobrevivência. A mulher, mãe de duas crianças, de 3 e 7 anos, foi transferida para uma unidade com maior capacidade para lidar com a situação.

No entanto, Alison teria desenvolvido um coágulo sanguíneo e uma infecção em um dos pés durante a transferência. O novo problema de saúde exigiu a amputação, que foi realizada acima do joelho. Após o processo, a mulher foi transferida para o Hospital Italiano de Buenos Aires. Oito dias depois da internação inicial, em 17 de junho, ela passou pelo transplante de coração.

Atualmente, Calfunao segue internada para recuperação física e psicológica. “Naquele dia, minha filha morreu. Ela morreu naquela sala de cirurgia. Seu coração foi despedaçado, sua perna foi amputada, seu corpo e sua vida mudaram para sempre”, disse Carina.

Uma denúncia foi apresentada à Promotoria de Crimes Contra a Pessoa de Neuquén. As autoridades já investigam o caso.