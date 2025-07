Internautas destacam detalhe em foto de Leonardo com a família: “Impossível não olhar”

Cantor, de 63 anos, posou com Zé Felipe, fruto do casamento com Poliana Rocha, e o neto Zé Leonardo

Leonardo compartilhou, nesta terça-feira (8/7), uma foto ao lado de Zé Felipe de José Leonardo na Fazenda Talismã, propriedade da família no interior de Goiás. No entanto, a homenagem ao filho e ao neto ficou em segundo plano para os internautas. Isso porque um detalhe inusitado roubou a cena na publicação.

Trata-se da panturrilha do cantor de 61 anos. A parte inferior da perna do veterano ficou com os holofotes e se destacou no registro do encontro entre gerações. Nos comentários, diversos fãs reagiram: “O terceiro Zé está escondido na panturrilha, só pode”, disse um perfil.

“Por isso que falam que panturrilha bem desenvolvida evita risco de infarto. Será que é a cachaça?”, acrescentou outro internauta. Um terceiro concordou, ainda fazendo menção à fama de apreciador do sertanejo: “A panturrilha do Leonardo, resultado de muita cachaça”.

No registro, Leonardo posa abraçado com o filho e o neto. O também cantor Zé Felipe, fruto da relação com Poliana Rocha, é um de seis filhos do veterano. Já José Leonardo, o caçula da família, é o terceiro filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Vale lembrar que o sertanejo, apesar de reconhecido nacionalmente como um “cachaceiro” de carteirinha, também destaca seu lado fitness. No início do ano, ele juntou o melhor dos mundos: ao ver embalagens de Whey Protein, suplemento proteico para ganho de massa magra, falou que misturaria com cerveja. Já em um registro ao lado da esposa, Poliana Rocha, contou ter caminhado cerca de 8km — o relato veio à tona durante exercícios de musculação, para completar.