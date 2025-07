Inusitado! Drogas com imagem de Trump são apreendidas; veja o caso

A Polícia Civil de Rondônia apreendeu 100 quilos de drogas neste domingo (27) em Guajará-Mirim (RO), município que faz fronteira com a Bolívia. O que mais chamou a atenção foi o fato de parte dos entorpecentes estar embalada com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com a polícia, os entorpecentes, entre eles maconha e cloridrato de cocaína, estavam armazenados em caixas e sacos na residência de um dos suspeitos investigados. No local, havia indícios de tentativa de ocultação do material.

As investigações apontam que uma organização criminosa atua no tráfico interestadual de drogas entre Guajará-Mirim, Buritis (RO) e outros municípios rondonienses. As cargas eram transportadas em veículos diversos, com o objetivo de dificultar a identificação pelas autoridades.

Ninguém foi preso em flagrante durante a operação, e as investigações continuam para encontrar outros possíveis envolvidos.

Drogas apreendidas em Guajará-Mirim (RO) — Foto: Polícia Civil

Fonte: Polícia Civil de Rondônia

Redigido por ContilNet.