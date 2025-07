Inusitado! Influenciadora paga conserto de carro com calcinha usada

A influenciadora digital Isabela Prazeres viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece pagando o conserto do seu carro com a calcinha que estava usando na hora.

O perfil de Isabela — que mora no interior de São Paulo — no Instagram tem 77,6 mil seguidores. Criadora de conteúdo adulto e musa do poliamor, ela se apresenta como Fada Prazeres e possui outros perfis em que publica conteúdo adulto.

O casal Fada Prazeres já foi escalado para participar de um filme pornô com Andressa Urach.

Trocou conserto do carro por calcinha usada

A publicação em que combina na oficina mecânica o pagamento pelo conserto do seu carro com a calcinha que usava virou hit.

O próprio mecânico encontrou um QR Code – que ela usa para divulgar seu trabalho – esquecido no porta-luvas, que direcionava para o perfil proibidão dela.

No final do conserto, ao entregar o carro, ele abriu o jogo com Isabela e fez a proposta. Em troca dos R$ 2.500, ele queria a calcinha usada e acesso aos seus vídeos por um ano.

