Inusitado! Motorola V3 vira cortador de grama em vídeo viral

O Motorola V3, um dos celulares mais icônicos da era pré-smartphone, ganhou um novo e inusitado uso em 2025: o de “lâmina” de cortador de grama. A ideia partiu do criador de conteúdo @mryeester, conhecido por submeter gadgets a situações nada convencionais. No experimento publicado no Instagram, o V3 é parafusado ao lugar da lâmina de um cortador e colocado à prova para ver se é capaz de cortar grama de verdade.

Na primeira tentativa, o celular não sobreviveu ao teste. Isso porque a máquina gira a mais de 3.000 rotações por minuto, força suficiente para literalmente partir o V3 ao meio. Mesmo assim, ele ajustou o suporte e reforçou a estrutura para uma segunda tentativa, que passou no “teste de giro” e foi até o fim do experimento sem quebrar. A pergunta final era: um Motorola V3 é afiado o bastante para cortar grama? A resposta, segundo o vídeo, é sim.

Como foi feito o experimento?

No vídeo, o celular foi parafusado na base do cortador, substituindo diretamente a lâmina metálica da máquina. A estrutura foi ajustada com adaptadores para manter o telefone fixo no eixo de rotação. Ao ligar o equipamento, o criador testou se o V3 aguentaria o impacto da rotação extrema e, na sequência, se conseguiria cortar grama real.

No primeiro teste, o celular se despedaçou antes mesmo de encostar no solo. A força da máquina quebrou o corpo do aparelho, como esperado. No segundo teste, porém, o influenciador usou reforços adicionais para prender o V3 com mais firmeza. Dessa vez, o aparelho resistiu ao giro e conseguiu cortar a grama em uma pequena área. O resultado visual não impressiona, mas o criador resume bem: “Não é bonito, mas funciona”.

Clássico dos anos 2000

Lançado em 2004, o Motorola V3, também conhecido como Razr V3, foi um dos celulares mais vendidos do mundo, com 130 milhões de unidades comercializadas. Com design flip super fino, corpo metálico e teclado retroiluminado em alumínio, o aparelho virou símbolo de sofisticação, estilo e desejo na época, tanto que o aparelho era figurinha carimbada em filmes, comerciais e campanhas com celebridades.

O modelo original tinha duas telas coloridas, câmera VGA, suporte a MP3, Bluetooth e navegador WAP. Tudo isso em um corpo de 95g e bateria de 680 mAh. Com apenas 5,5 MB de armazenamento interno, o V3 foi pensado como um produto de luxo, tanto que chegou ao mercado custando US$ 449 (cerca de R$ 2.500 em conversão direta), um valor alto para celulares daquele período.

A Motorola chegou a relançar o modelo em versões modernas com tela dobrável, como é o caso do Motorola Razr 60, mantendo o visual flip e apostando em ficha técnica atualizada. Ainda assim, o V3 clássico segue sendo um dos aparelhos mais lembrados da história dos celulares.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.