Inusitado! Visitante come banana de obra de arte milionária em museu francês

Um visitante do museu Pompidou, em Metz, no leste da França, comeu, no último dia 12 de julho, uma banana presa na parede como parte de “Comedian” (Comediante), criação do artista italiano Maurizio Cattelan vendida por US$ 6,2 milhões no ano passado.

“A equipe de segurança interveio rápida e calmamente”, informou o museu Pompidou. A obra foi “reinstalada em minutos”, acrescentou. “Como a fruta é perecível, ela é substituída regularmente de acordo com as instruções do artista.”

Cattelan disse ter se decepcionado porque a pessoa não comeu a casca e a fita. O artista observou que o visitante confundiu a fruta com a obra de arte. “Em vez de comer a banana com casca e fita adesiva, o visitante simplesmente consumiu a fruta”.

A criação comestível do italiano causou polêmica desde sua estreia na exposição Art Basel de 2019, em Miami Beach, de acordo com o jornal Le Monde. Ele explicou a obra com banana como um comentário sobre o mercado de arte, que ele criticou no passado por ser especulativo e não ajudar os artistas.