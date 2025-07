Investigações por tráfico levam polícia a depósito com equipamentos furtados em Cruzeiro do Sul

O que começou como mais uma ação contra o tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul acabou revelando uma conexão direta entre o comércio ilegal de entorpecentes e crimes patrimoniais que afetam empresas locais. Durante diligências realizadas nesta semana, a Polícia Civil encontrou um verdadeiro depósito de equipamentos de informática furtados de uma transportadora da cidade.

A operação foi conduzida por agentes do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC) e do Núcleo Especializado de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (NEPATRI), dois setores da Polícia Civil que vêm atuando de forma integrada no combate à criminalidade no município.

Na segunda-feira (14), os investigadores prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas. No entanto, o caso tomou novos rumos quando, no dia seguinte, durante a continuidade das apurações, os agentes localizaram na residência do suspeito diversos objetos com características semelhantes aos de um furto ocorrido dias antes no bairro Telégrafo.

Foram recuperados caixas de som, HDs, roteadores, teclados, impressoras e outros acessórios eletrônicos, todos oriundos de uma carga desviada de uma transportadora. Estimativas iniciais apontam que o prejuízo com o furto ultrapassava os R$ 25 mil.

O homem identificado como Claiton Gomes Falcão foi preso por receptação e será investigado também por possíveis ligações com a ação criminosa que resultou no furto dos equipamentos. A Polícia Civil agora trabalha para identificar outros envolvidos, inclusive quem executou o arrombamento e o transporte da carga.