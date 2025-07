Irlanda tenta identificar quase 800 corpos de bebês em cova coletiva

Uma equipe de arqueólogos forenses, com profissionais do mundo todo, integram uma operação para tentar identificar os restos mortais de cerca de 800 bebês encontrados em um lar para mães solteiras administrado pela Igreja Católica em Tuam, no Condado de Galway, no oeste da Irlanda.

A ação acontece no antigo Lar de Mães e Bebês da ordem de Bon Secours e faz parte de um processo de reparação, em um país predominantemente católico, com histórico de abusos cometidos em instituições administradas pela Igreja.

De acordo com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, a história é difícil e angustiante.

Procedimento complexo

Daniel MacSweeney, responsável pela exumação dos restos mortais dos bebês em Tuam, afirmou que sobreviventes e familiares poderão acompanhar os trabalhos nas próximas semanas. Em comunicado, ele informou que a escavação é única e bastante complexa.

“Esta é uma escavação única e incrivelmente complexa”, afirmou ele em comunicado, acrescentando que o jardim memorial no local estará sob controle forense e fechado ao público.

De acordo com MacSweeney, o processo da escavação é muito complexo, devido ao fato de os restos estarem misturados, o que torna difícil separar meninos de meninas tão jovens.

Outros desafios são o estado do DNA dos restos mortais e a falta de documentação arquivada. Especialistas forenses irão analisar e preservar os restos mortais recuperados. Os profissionais irlandeses contarão com a ajuda de profissionais de países como Colômbia, Espanha, Reino Unido, Canadá, Austrália e Estados Unidos.

Segundo as autoridades irlandesas, os restos que forem identificados serão devolvidos às respectivas famílias, conforme seus desejos. Os que não puderem ser identificados serão sepultados com dignidade e respeito. A previsão é que as escavações durem dois anos.

Entenda o caso

A investigação sobre os lares católicos para mães solteiras começou na década de 2010, após o surgimento de indícios da existência de uma cova coletiva em Tuam.

Quatro anos depois, em 2014, a historiadora Catherine Corless rastreou certidões de óbito de quase 800 crianças que morreram na casa entre as décadas de 1920 e 1960, no entanto, só conseguiu localizar um registro de sepultamento.

O lar era operado por uma ordem de freiras católicas e foi fechado em 1961. O local era uma entre muitas instituições que abrigaram dezenas de milhares de órfãos e mulheres solteiras grávidas. Muitas dessas mães foram forçadas a renunciar a seus filhos durante grande parte do século 20.

Mais tarde, investigadores encontraram uma vala comum contendo os restos mortais de bebês e crianças pequenas em uma antiga estrutura de esgoto subterrânea, no terreno da instituição. Os recém-nascidos teriam sido enterrados de maneira secreta pelas freiras.

Análise genética

Uma análise de DNA revelou que as idades das vítimas variavam de 35 semanas de gestação a 3 anos. Uma investigação de grande escala sobre os lares de mães e bebês concluiu, em 2021, que cerca de 9 mil crianças morreram em 18 dessas instituições.

Esses lares serviram por décadas para esconder jovens grávidas da sociedade, em um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica.

As principais causas de morte apontadas foram infecções respiratórias e gastroenterite, erroneamente conhecida como “gripe estomacal”.

As freiras que administravam o lar de Tuam ofereceram um “profundo pedido de desculpas” e reconheceram que falharam em “proteger a dignidade inerente” das mulheres e crianças ali abrigadas.