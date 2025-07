Irmã de Amanda Kimberlly debocha de notícia sobre pensão de Neymar

A irmã mais velha de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a terceira filha de Neymar, causou polêmica ao debochar de uma notícia sobre a pensão paga pelo jogador à menina. A madrinha da bebê reagiu com ironia à ideia de que o atacante do Santos destinaria quase R$ 200 mil por mês para a pequena.

O texto dizia que Helena receberia uma quantia mensal de R$ 160 mil, além de contar com moradia, plano de saúde de alto padrão e uma equipe de segurança totalmente custeada pelo camisa 10. De acordo com os rumores, Kimberlly e sua filha estariam protegidas por cinco seguranças particulares, enquanto uma reserva financeira milionária teria sido formada pelo atleta para garantir o futuro da herdeira quando ela completar 18 anos.

Com mais de 10 emojis sorrindo, a irmã da influenciadora reagiu à notícia. O comentário dela foi curtido por Amanda.

Neymar, Helena e Amanda Kimberlly

Neymar encanta os fãs ao postar foto de Helena, sua filha caçula

Amanda Kimberlly e a filha Helena

Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar

Neymar é pai de Davi Luca, com Carol Dantas, Mavie e Mel, com Bruna Biancardi, e Helena, fruto de um breve affair com Amanda Kimberlly.