Irmã de Bruna Biancardi compartilha novas fotos de Mel: “Doce como o seu nome”

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, compartilhou novos registros da sobrinha e afilhada, Mel. A menina, que nasceu no último sábado (5/7), é fruto da relação da influenciadora com Neymar Jr.

Nas imagens, a bebê surge com uma das irmãs mais velhas, Mavie, que também é fruto da relação entre Bruna e o craque. Em outra, o jogador do Santos a exibe para a família em frente ao espelho da maternidade. As irmãs também foram fotografadas em um momento de apoio antes do parto. Além das fotos, a moça voltou a se declarar para a menina.

“Bem-vinda ao mundo, Mel. A vida ganhou um novo sabor com a sua chegada. Ser tia é o maior amor que eu conheci e ele só aumentou com a sua chegada. Você chegou doce como o seu nome, suave, cheia de luz e amor. Prometo estar sempre aqui, em cada passo seu”, compartilhou Bianca, nas primeiras horas desta terça-feira (8/7).

Nos últimos dias, a irmã de Bruna já havia compartilhado outros registos do nascimento da pequena, como o momento em que ela foi anunciada para a família. A notícia foi recebida com palmas, abraços e pulos na maternidade. Entre os presentes, estavam Neymar Pai, Rafaella, Gil Cebola, que é padrinho da recém-nascida, e os pais da influenciadora, Edson Ribeiro e Telma Fonseca.

“A nossa pequena Mel chegou! Bem-vinda, meu amor! Vamos te encher de amor”, disse Bianca.