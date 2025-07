Irmão de Gusttavo Lima é atacado por macaco e cantor reage com bom humor

Marcelo Lima, irmão do cantor sertanejo Gusttavo Lima, compartilhou em suas redes sociais a reação hilária do artista ao saber de uma situação inusitada que Marcelo viveu em Goiânia. Ele contou ao irmão que foi atacado por um macaco enquanto passeava com a família no Parque Areião, na capital goiana.

Marcelo relatou a Gusttavo que foi mordido na perna e até derrubado pelo animal. Apesar da preocupação inicial, o cantor não perdeu a oportunidade de fazer piada com a situação. Apesar do susto, os dois lidaram com o ocorrido aos risos. Marcelo não especificou a data do incidente, mas confirmou que recebeu atendimento médico e está se recuperando bem.

“Você é sem sorte”: a reação de Gusttavo Lima

No áudio divulgado, Marcelo detalhou o ataque: “Um macaco veio por trás e me atacou com uma mordida na perna. Minha perna adormeceu na hora, e eu já caí no chão com a perna dormente e sangrando […] Foi um monte de macaco em volta. Passei por um aperto”, narrou.

O empresário assegurou ao irmão que estava bem, apesar da forte dor. Gusttavo Lima prontamente se ofereceu para mandá-lo a um hospital particular. Após a oferta de ajuda, o cantor não conteve as brincadeiras. “Cara, mas você também é sem sorte, um macaco? Podia ser um cachorro, uma caixa de marimbondos, mas macaco?”, questionou o sertanejo.

“Cara de Deus, tem de mandar benzer. Você vai me matar de rir. Você é idiota demais, logo um macaco? Não tem condição, você é azarado demais”, completou Gusttavo Lima, em tom descontraído.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.