Irmão de Marília Mendonça toma atitude após desabafo polêmico

Horas depois de publicar um desabafo emocionado nas redes sociais, João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça (1995 – 2021), tomou uma atitude que chamou a atenção dos fãs e internautas: desativou o perfil do Instagram.

No vídeo que antecedeu o sumiço da conta, João Gustavo apareceu chorando ao expressar sua preocupação com possíveis ataques à mãe, Dona Ruth, no contexto da repercussão da disputa judicial pela guarda de Leo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff. A exposição pública do caso tem gerado debates acalorados e dividido opiniões nas redes sociais.

A conta do ex-sertanejo está inacessível desde a madrugada desta quarta-feira (2/7).

Desabafo de João Gustavo

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, saiu em defesa da mãe após a polêmica envolvendo a guarda de Leo, filho da cantora com Murilo Huff. O jovem de 23 anos fez um desabafo nas redes sociais, falando sobre a situação emocional de Dona Ruth após a audiência de custódia.

“Estou passando aqui para pedir para vocês pararem de fazer comentários maldosos. É um momento muito difícil, ela está muito mal e eu estou fazendo o máximo para ajudar. Só que está muito difícil porque ela já perdeu muita coisa e eu também”, disse ele aos prantos.

João explicou que a intenção da família é garantir a continuidade do legado de Marília. Na sequência, pediu que os internautas parem de atacar a mãe na internet.

Irmão de Marilia desativa o Instagram

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça

“Meu motivo para continuar”, diz irmão de Marília Mendonça sobre Léo

Marília Mendonça, dona Ruth e João Gustavo nos bastidores de um show

João Gustavo, Léo e Dona Ruth posam juntos e sorridentes

João Gustavo e o sobrinho, Léo, filho de Marília Mendonça

Irmão de Marília Mendonça desabafa após depressão por morte da cantora

“É pela minha mãe, não por mim. Parem com isso, de verdade, já chega. Eu não sei o que fazer e estou aqui fazendo esse apelo para vocês, porque estou muito preocupado com o que pode acontecer”, ressaltou.

“Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta, inclusive eu daria a minha própria vida, só que sei que não é possível, isso não vai acontecer. Mas peço agora que deixe a gente em paz, deixe a gente viver e pelo menos sofrer em paz”, continuou.