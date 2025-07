Irmão dos vocalistas do Oasis é acusado de estupro e ameaças de morte

Paul Gallagher, irmão mais velho de Liam e Noel Gallagher, vocalistas do Oasis, foi acusado de estupro e ameaça de morte, além de outros crimes graves. Ele foi indiciado após uma investigação que começou no ano passado. As outras denúncias ainda incluem: agressão sexual, controle coercitivo, estrangulamento e lesão corporal. As informações foram divulgadas pelo jornal The Telegraph nesta segunda-feira (28/7).

Paul deve comparecer ao tribunal em agosto. De acordo com um porta-voz da polícia de Londres, os crimes teriam ocorrido entre 2022 e 2024, contra uma mulher.

O irmão de Liam e Noel trabalhou como DJ e fotógrafo. Atualmente, mora sozinho em um apartamento localizado em Londres, que foi comprado por Noel.

Turnê do Oasis

O escândalo estourou enquanto o Oasis está em turnê internacional, que teve início em 4 de julho no País de Gales. O projeto marca a reunião da banda, que se separou em 2009. Os membros mais conhecidos do grupo são os irmãos Liam e Noel Gallagher. O Oasis foi formado em 1991, em Manchester, no Reino Unido.

Fonte: The Telegraph/Polícia de Londres, Metrópoles

Redigido por ContilNet.