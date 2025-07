IRPF 2025: 3º lote de restituição pago a 7,2 milhões de contribuintes

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, ano-calendário de 2024, será pago ao longo desta quinta-feira (31/7) para os contribuintes contemplados.

Serão repassados R$ 10 bilhões para 7,22 milhões de declarações de IR, conforme informado pela Receita Federal. Ainda restam mais duas levas de repasses, que serão feitas em agosto e setembro.

Quem tem prioridade?

O Fisco paga cinco lotes de restituição, que contemplam quem declarou em 2025, bem como os contribuintes residuais de exercícios anteriores ou que saíram da malha fina (aqueles que enviaram a declaração com erro e corrigiram depois).

A ordem de prioridade foi atualizada neste ano:

Contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos;

Contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;

Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix;

Outros contribuintes.

ATENÇÃO: No caso de empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade dentro do mesmo grupo.

Detalhes sobre o terceiro lote

Do montante total, R$ 557.779.060,71 serão destinados aos contribuintes com prioridade legal, o que corresponde a:

15.988 restituições para idosos acima de 80 anos;

para idosos acima de 80 anos; 83.575 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos;

para contribuintes entre 60 e 79 anos; 11.298 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; 35.315 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A cifra restante será destinada a:

6.316.894 restituições de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via Pix;

de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via Pix; 755.978 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Como consultar a restituição?

Para verificar se a restituição do IRPF está disponível, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações que possivelmente estejam equivocadas ou erradas. Também é possível conferir tais informações por meio do aplicativo para tablets e smartphones, que permite fazer consultas nas bases do Fisco sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição é depositada na conta bancária informada pelo contribuinte, de forma direta ou por chave Pix. Caso o crédito bancário não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Dessa forma, é possível reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Outra possibilidade é o contribuinte não resgatar o valor da restituição no prazo de um ano. Se isso acontecer, será necessário requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Não recebeu a restituição, o que fazer?

É possível que o contribuinte tenha caído na malha fina — isto significa que a declaração do IR foi enviada com algum erro (informação preenchida incorretamente, dado incompatível ou até suspeita de fraude em análise).

No site da Receita, o contribuinte pode verificar o status do envio da documentação. Caso apareça a mensagem “Em Fila de Restituição”, a declaração foi processada, só que a restituição ainda não foi liberada.

Aqueles com pendências podem corrigir por meio de declaração retificadora, sem multa ou penalidade. Após isso, a declaração será analisada e voltará à fila de restituições. Mas, se for intimado ou notificado pela Receita, não será possível retificá-la.

Depois de resolver todas as pendências com o Leão, o contribuinte receberá o pagamento de restituição do Imposto de Renda nos lotes residuais. O calendário ainda não foi informado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.