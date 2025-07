“Isso que eles fazem”: noiva de Oruam filma operação policial e expõe abordagem

Fernanda Valença, influenciadora que tem mais de dois milhões de seguidores, compartilhou registros da ação da Polícia Civil

Fernanda Valença, noiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno — conhecido como Oruam —, divulgou nas redes sociais vídeos que mostram a operação da Polícia Civil na casa do cantor, nesta terça-feira (22/7). Nas imagens, agentes aparecem revistando amigos e funcionários do artista. Em um dos registros, um homem é agredido durante a abordagem; em outro, um policial alega “desacato” para justificar uma prisão.

Logo no início da ação, a influenciadora lamentou ter “um monte de policial de fuzil na porta de casa”. Ela também flagrou o momento em que um agente desfere socos, chutes e empurrões contra um dos indivíduos durante a revista, realizada do lado de fora da residência: “Isso é o que eles fazem”, disse.

Veja as fotos Registro de Fernanda mostra amigo de Oruam sendo agredido durante revista.Reprodução/@feuvalença A influenciadora criticou a ação da Polícia Civil.Reprodução/@feuvalença Amigo de Oruam foi algemado pelos agentes, que alegam desacato.Reprodução/@feuvalença OruamFoto: Reprodução/Instagram Fernanda Valença – Foto: Instagram/Caio Verissimo

Leia Também

“O produtor do Mauro que tinha acabado de chegar sendo levado algemado”, continuou Fernanda. Já dentro da casa, os policiais tentam levar outro rapaz, que alega não ter feito nada. “Você fez. Resistiu e me xingou. E isso é desacato”, responde o policial. A noiva de Oruam acompanhou a abordagem de perto e pediu calma aos agentes.

Ainda não se sabe qual seria o motivo da operação na casa de Oruam, no Joá, bairro de luxo da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O rapper, de 24 anos, já havia compartilhado os momentos que antecederam a ação. Ele chegou a afirmar que havia “20 viaturas” em sua porta, além de citar o delegado Moysés Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e responsável por sua prisão, em fevereiro.

O portal LeoDias entrou em contato com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que afirmou ainda não ter uma posição oficial sobre os fatos. O espaço segue aberto.