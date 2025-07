Ivete Sangalo x Grupo Clareou: entenda a disputa que pode parar na Justiça

Grupo carioca, criado em 2010, defende o reconhecimento da marca que leva o nome do grupo

O Grupo Clareou compartilhou, nesta terça-feira (8/7), um comunicado de repúdio contra Ivete Sangalo, que batizou sua nova turnê como “Ivete Clareou”. Os sambistas cariocas acreditam que tal nomenclatura pode confundir fãs, e tentaram um acordo com a cantora baiana. Sem sucesso, prometeram levar o caso adiante.

Na nota compartilhada em nome das assessorias de imprensa e jurídica, o grupo destaca não autorizaram — ou sequer foram consultados — a utilização do nome. A marca em questão estaria registrada no INPI ((Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2010, garantindo o uso exclusivo na categoria musical e de entretenimento.

“O grupo tentou resolver a questão de forma amigável, buscando o diálogo com a equipe de Ivete Sangalo”, destaca a nota, que acrescenta que não houve acordo. A equipe da baiana ainda teria protocolado o pedido de registros das marcas “Clareou” e “Ivete Clareou” na mesma classe utilizada pelo Clareou: “Tentativa que configura uma clara violação de direitos marcários”, avalia.

O Grupo Clareou destacou o desconforto e repudiou tais atitudes, consideradas “desrespeito à trajetória” dos sambistas e de projetos musicais que levam nomes similares. “Tal conduta caracteriza, além de concorrência desleal, um gesto de desprezo pela história do grupo, que conquistou seu espaço de forma legítima e sólida no cenário nacional do samba”.

“Por fim, o Grupo Clareou informa que está adotando todas as medidas cabíveis, tanto administrativas quanto judiciais, nas esferas

cível e criminal, para a defesa de seus direitos legais e da integridade de sua marca”, finaliza a nota.

Ivete Sangalo anunciou a “Ivete Clareou” em junho. As vendas para os shows, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, começaram nesta terça-feira (8/7). O portal LeoDias entrou em contato com a equipe de Ivete Sangalo e o espaço segue aberto para manifestação.