“Já falei 300 vezes”, responde Neymar, irritado com pergunta de repórter

Após a frustrante derrota do Santos por 3 a 0 diante do Mirassol, neste sábado (19/7), Neymar protagonizou um momento tenso na zona mista ao ser novamente questionado sobre seu condicionamento físico. Irritado, o camisa 10 do Peixe interrompeu o repórter da CazéTV após a pergunta, rebatendo de forma direta: “De novo isso, mano? Já respondi 300 vezes isso já”.

Após a irritação do jogador, o repórter perguntou: “Só para saber se você está bem e o que faltou para o Santos na partida de hoje”. O atacante também expressou frustração ao avaliar o desempenho coletivo: “Faltou tudo. Por isso que o placar foi 3 a 0. Nós não fizemos nem metade do jogo que fizemos contra o Flamengo, na marcação eu digo; e hoje o Mirassol foi superior em todos os quesitos. Agora é ir pra casa, descansar, e quarta-feira tem mais”, afirmou, reconhecendo a superioridade do adversário em todos os aspectos da partida.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Neymar durante atuação no jogo contra o Mirassol neste sábado (19/7) Foto: Raul Baretta/Santos FC Com gols de Da Costa, Reinaldo e Cristian, o Mirassol venceu o Santos por 3 a 0 Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol Neymar comemora gol do Santos na partida contra o Flamengo Reprodução: X/@santosfc O camisa 10 abriu o placar contra a Desportiva Ferroviária-ES. Foto: Raul Baretta/Santos FC Neymar Jr. Divulgação: CBF

Voltar

Próximo

O desconforto de Neymar refletiu não só o clima pós-jogo, como também a atuação abaixo do esperado da equipe santista. O craque, que havia sido decisivo na vitória sobre o Flamengo na rodada anterior, teve uma participação discreta em Mirassol, finalizando apenas uma vez ao gol adversário, defendido sem dificuldades pelo goleiro Walter.

O Mirassol conseguiu emplacar gols para a etapa final com Chico da Costa, Reinaldo e Cristian Renato. Neymar permaneceu em campo durante os 90 minutos, algo que aconteceu pela segunda vez consecutiva desde sua reestreia pelo clube em fevereiro.

A derrota aumenta a pressão sobre o técnico Cléber Xavier, já que o Santos segue com apenas 14 pontos em 14 partidas e continua ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do time será na quarta-feira (23/7), quando enfrenta o Internacional na Vila Belmiro. Já o Mirassol visita o Ceará e assume momentaneamente a sétima colocação na tabela.