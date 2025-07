Jaci-Paraná sedia o maior torneio de pesca esportiva feminina do Norte; veja datas

Jaci-Paraná, em Rondônia, está pronta para receber o maior torneio de pesca feminina da região Norte neste fim de semana, dias 5 e 6 de julho. Trata-se do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva Elas Pescando 2025. As inscrições são gratuitas e ainda estão abertas no site circuitorondonia.com.br, mas as vagas são limitadas. Esta é a primeira etapa da temporada, que distribuirá R$ 60 mil em prêmios nas duas modalidades. Outras duas etapas já estão confirmadas para os dias 19 e 20 de julho, na Vila Calderita e Cabixi, e nos dias 9 e 10 de agosto.

Além da disputa, o evento oferece uma estrutura completa para o público, com atrações culturais e gastronômicas, shows, espaço para as famílias e um clima de celebração que já se tornou marca registrada do circuito. A deputada estadual Ieda Chaves é uma das principais apoiadoras. “A pesca esportiva é uma oportunidade de lazer, de geração de renda e de fortalecimento das nossas comunidades. Apoiar esse torneio é investir nas mulheres, na economia local e no turismo sustentável”, explica a deputada.

“É uma oportunidade para moradores e visitantes vivenciarem o potencial turístico Jaci-Paraná com segurança, inclusão, diversidade e respeito”, afirma Danillo Fernandes Lopes, presidente da Associação dos Condutores de Pesca Esportiva (Acep), entidade organizadora do Circuito.

Programação e premiações

Para a temporada 2025, o torneio Elas Pescando foi dividido em duas modalidades:

Pesca Embarcada: Acontece no sábado (5 de julho) com check-in a partir das 9h na praia de Jaci-Paraná. As 100 primeiras equipes a se registrarem no local do evento receberão um kit exclusivo com camisa e boné da edição 2025. As três primeiras equipes com maior pontuação serão premiadas com três kits completos de pescaria para o 3º lugar; um motor 15 HP para o 2º lugar; e para a equipe campeã, um kit com barco, motor 15 HP e carretinha. Pesca de Barranco: Novidade na edição deste ano, a pesca de barranco acontece no domingo (6 de julho), exclusivamente para mulheres. As inscrições para essa modalidade serão abertas no sábado (5 de julho), com R$ 10 mil em premiação em dinheiro para as 10 primeiras colocadas.

A programação completa do evento, com horário de largada e encerramento, está disponível no Instagram do evento, no endereço @elaspescandooficial.

Preservação e apoio

Um dos pilares do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva Elas Pescando é a prática do “Pesque e Solte”. Nesse método, o peixe é devolvido em segurança à água após a captura e medição. O regulamento, disponível no site do torneio, estabelece critérios minuciosos para a validação das capturas, incluindo a utilização de réguas oficiais e o envio de vídeos que comprovem a medição e a soltura do exemplar em plenas condições de sobrevivência.

O festival Elas Pescando integra o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva e é promovido pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva (Acep). A realização conta com recursos garantidos por emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves, e apoio do Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental.

Fonte: Rondônia Agora

Redigido por ContilNet.