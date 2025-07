Jakelyne e Mariano relembram inicio do namoro e avaliam mundo dos realities: “É um risco”

O casal está juntos desde que se conheceram em “A Fazenda 12”, em 2020

Casados há poucos meses, Jakelyne Oliveira e Mariano estiveram presentes no lançamento da nova coleção da marca Flor de Lis, realizado nesta terça-feira (29/7), em São Paulo, e aproveitaram para conversar com a repórter Ciça Camargo, do portal LeoDias. O casal relembrou a início do relacionamento durante “A Fazenda 12”, e opinaram sobre a participação em realities nos dias de hoje.

Juntos desde o reality show da Record, Mariano brincou sobre o início do namoro: “Aquela velha cuspir e cair na testa, né? Porque eu falei que jamais, primeiro, eu falei que jamais entraria em reality. Aí quando eu entrei, eu falei que jamais me relacionaria. Me relacionei. Deu casamento”, brincou o sertanejo. “O mais engraçado é que nós temos muitos amigos em comum aqui fora, né? Nós já tivemos diversas oportunidades de se encontrar e nunca nos encontramos. Então Deus teve que colocar a gente trancafiado lá e falou, ó, agora não tem pra onde vocês correr”, completou.

Já a atriz, revelou que o cantor se deu conta de que ela era a “mulher da sua vida” após deixar o programa: “Mas ele fala que o momento que ele viu que eu era diferenciada, que ele falou ‘essa mulher é a mulher da minha vida’, foi quando eu saí do reality. E todo mundo veio me apedrejando, falando coisas sobre ele pra me colocar contra ele. E eu me mantive firme, eu bati de frente com todo mundo. E aí na hora que ele saiu e viu, ele falou assim, ‘uau, essa mulher tipo segurou o rojão sozinha’”, contou a modelo.

O casal ainda opinou sobre a participação hoje em dia em realities: “O jeito que o Brasil tá também, acho que uma palavra errada, mal interpretada pode difamar demais, né? Às vezes uma interpretação de uma imagem, de uma edição de vídeo ali pode prejudicar muito a personalidade. Então, é um risco. Tem uma exposição, uma visibilidade muito grande, mas pode ser prejudicada”, apontou Mariano.

“Mas eu acho também que o que acontece é que muitas vezes a pessoa só tá nas redes sociais e tem gente meio que é aquele personagem de super brincalhão, super simpático, super alegre e aí na hora que a pessoa vai ver 24 horas ela não é toda essa isso que transparece. Eu falo assim que lá dentro tem essa questão de você acabar falando alguma coisa errada e ser prejudicada, mas também tem muito da sua personalidade”, completou Jake.

Mariano e Jake se casaram em abril deste ano, após cinco anos de relacionamento. O casal se conheceu em 2020 durante o confinamento na fazenda em Itapecerica da Serra, na 12º edição de A Fazenda.