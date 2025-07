James Gunn conta bastidores da saída de Henry Cavill da DC: “Coitado desse cara”

Quando James Gunn assumiu a DC Studios em 2022, a promessa era que ele fosse conduzir grandes mudanças na divisão de super-heróis da Warner Bros., incluindo a escalação de um novo astro para o papel de Superman. O problema é que não compartilharam o memorando com Henry Cavill, antigo ator do personagem nos cinemas.

Em entrevista ao podcast “Happy Sad Confused”, o diretor do novo “Superman” (2025) relembrou como achou absurdo a forma que o estúdio anunciou que Cavill continuaria escalado para viver o herói de capa e cueca. “Foi realmente injusto com ele e uma chatice total”, relembrou.

David Corenswet substituiu Henry Cavill no papel de Superman nos cinemas Henry Cavill como Superman Superman do filme de 2025 e o dos quadrinhos Uma das cenas de beijo de "Superman" Já conhecido no mundo das HQs, Krypto, o Supercão, f faz sua estreia nos cinemas. Cena de Superman Montagem de James Gunn e Henry Cavill com Superman

“Foi terrível. Acredite ou não: no dia em que o acordo [para que James Gunn e Peter Safran assumissem o comando da DC Studios] foi fechado, de repente, eles anunciaram que Henry [Cavill] estava de volta. E eu pensei: ‘O que está acontecendo? Sabemos qual é o plano. O plano era entrar e refazer o Superman’”, contou.

O diretor jogou a culpa do mal-entendido a um “vácuo de poder” que surgiu enquanto os filmes de super-heróis da DC continuavam sem uma liderança estabelecida. Após assumir o cargo, porém, James Gunn marcou uma reunião com Henry Cavill para dar as más notícias – e a reação do astro o surpreendeu -.

“[Eu e Peter Safran] entramos, e isso aquilo era realmente lamentável. Eu pensei: ‘Coitado desse cara’. Mas ele foi um verdadeiro cavalheiro, uma ótima pessoa em relação a isso e disse: ‘A única coisa que eu peço é que eu mesmo possa revelar para todo mundo, em vez de vir de vocês.’ E eu disse: ‘Isso é um ato de classe’”, completou.

A relação entre o ator e o diretor, no entanto, não acabou por conta do ocorrido. Pelo contrário, Henry Cavill teria sido convidado a viver um novo personagem na nova fase de filmes comandada por James Gunn – nada foi definido ainda, mas os fãs já apostam que ele interprete uma versão alternativa do herói nos cinemas -.

E o Homem de Aço não foi o único. Gal Gadot, a atriz israelense que viveu a Mulher-Maravilha nas telonas, até 2023 estava confirmada para continuar no estúdio. Recentemente, no entanto, Gunn afirmou que já tem planos para um novo filme e série da heroína – e nenhum deles com a antiga atriz –.