Janaina alerta que estratégia da direita para 2026 pode ser tiro no pé

A vereadora Janaina Paschoal (Progressistas-SP) avaliou, nesta segunda-feira (28/7), que a estratégia desenhada pelos governadores de direita para as eleições de 2026 pode resultar na perda da chance de eleger alguns senadores e de manter o governo de São Paulo, hoje nas mãos de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em evento no fim de semana, Tarcísio e aliados como Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás, falaram sobre lançar mais de uma candidatura presidencial da direita e se unir em um eventual segundo turno. Deles, só Caiado já efetivamente se lançou pré-candidato ao Planalto.

“Os governadores presidenciáveis se encontraram e adotaram o discurso uniforme, de que sabem fazer política, de que seria estratégico ter vários representantes da centro-direita no primeiro turno e que todos se uniriam no segundo”, escreveu Janaina, em postagem nas redes sociais nesta segunda. “Surgiu até o argumento de que essa tal tática evitaria que Lula e seus fiéis destruíssem o adversário, caso houvesse um único candidato forte já no primeiro turno”, seguiu ela, para então dizer que não concorda com a estratégia.

Para Janaina, “se eles seguirem nessa linha, ficaremos sem o governo de São Paulo e sem, pelo menos, três senadores de peso”. Veja:

Apontado como um dos principais presidenciáveis para 2026, Tarcísio está em seu primeiro mandato como governador de São Paulo e, em tese, poderá se candidatar à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes – em uma disputa na qual seria franco favorito. Ao contrário dele, Caiado e Ratinho, que já estão no segundo mandato à frente de seus estados, não poderão concorrer à reeleição.

A eles restaria tentar outro cargo, como presidente, senador ou deputado federal.