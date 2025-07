Janones pede que PGR investigue “Comitê Brasília Trump”

O deputado federal André Janones (Avante-MG) protocolou nesta quarta-feira (23/7) um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede a apuração sobre um comitê pró Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em Brasília.

O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e solicita que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apure o caso, se assim entender.

O parlamentar faz o pedido com base em supostos cartões do “Comitê Brasília Trump” que, diz Janones, foram distribuídos na sede da Liderança do PL na Câmara dos Deputados.

Ele incluiu na documentação enviada ao Supremo um cartão do “Comitê Brasília Trump”. Nele, pode-se ler o nome de uma pessoa que seria o “Coordenador Comitê Brasileiro Apoio ao sr. Donald Trump”.

“Esse ‘Comitê Brasília Trump’ é, possivelmente, a materialização das articulações junto a autoridades governamentais americanas para a imposição de sanções econômicas ao Brasil como forma de coação às autoridades judiciárias brasileiras em razão de suposta perseguição no âmbito da Ação Penal (AP) 2668, o que deve, portanto, ser objeto de investigação”, afirma Janones no pedido.

Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal

A ação penal a que Janones se refere é o processo no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu. Desde o início do anúncio do tarifaço, Donald Trump tem se referido a essa ação como uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro.

Janones protocolou a petição dentro do inquérito que investiga uma suposta obstrução de Justiça do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março articulando com autoridades dos EUA possíveis sanções a autoridades brasileiras, especialmente o ministro Alexandre de Moraes.

No documento, Janones também afirma que tomou conhecimento de um perfil no Instagram que “presta apoio ao presidente americano e a suas medidas, no qual constam diversas declarações de parlamentares em defesa às ações do presidente Donald Trump”.

“Os elementos aqui colacionados visam subsidiar o presente inquérito, oferecendo um panorama mais completo e robusto para a elucidação dos fatos investigados e a responsabilização dos envolvidos, caso se confirmem as ilicitudes apontadas”, diz Janones.

Por fim, ele pede que a PGR seja intimada para “tomar conhecimento dos novos fatos” e “se assim entender, proceder com as investigações cabíveis”.