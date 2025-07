Jessie J atualiza estado de saúde após câncer e remoção da mama

A cantora e compositora Jessie J usou as redes sociais para falar sobre a mastectomia que foi submetida por conta de um câncer de mama. A artista teve o diagnóstico precoce e a remoção da mama fez com que a doença não se espalhasse para outras artes do corpo.

“Eu estou bem! Os resultados mostraram que o câncer não se espalhou. Lágrimas de felicidade são reais. Obrigada pelas orações, pelo amor, pelos votos de melhoras, pela alegria e por toda a energia positiva”, disse Jessie J.

No início de junho, a celebridade anunciou uma pausa na carreira devido a questões de saúde e tratamento, mas segue confirmada no festival The Town, que ocorre em setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Diagnóstico de Jessie J

Jessie J recebeu o diagnóstico antes do lançamento do single No Secrets, em 25 de abril. No entanto, ela só falou publicamente sobre o câncer de mama em estágio inicial em 3 de junho.

Ela é mãe de Sky, de dois anos, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman.