Jet2 Holiday? Entenda o áudio viral do TikTok que tem inundado as redes com memes

“Darling hold my hand. Nothing beats a Jet2 holiday! And right now, you can save 50 pounds per person! That’s a 200 pounds off for a family of four!”. Se você é usuário assíduo do TikTok e dos Reels do Instagram provavelmente já ouviu esse áudio com o sotaque britânico bem acentuado emendado com uma canção de Jess Glynne. A viralização tomou conta da web com vídeos em que mostra uma situação inusitada ou algo dando errado. Mas afinal, de onde veio esse áudio?

Tudo começou com um viral dentro do Reino Unido com foco em viagens que deram errado ou com perrengues na estrada. A Jet2 Holidays é uma agência de viagens britânica e essa propaganda, no TikTok, virou o tema de muitas férias.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zoe Lister é a narradora da trend Jet2 Holidays Reprodução Jess Glyne Reprodução Jet2 Holidays Reprodução Entenda a trend por trás de Jet2 Holidays TikTok / daviddaly10 / lexiemesser74 Voltar

Próximo

O áudio faz parte de uma promoção recorrente durante as férias de verão na Inglaterra, que ocorre durante o nosso inverno. Ou seja, durante os meses de julho e agosto. A empolgação da narração criou um contraste com os episódios trágicos nas viagens, o que criou o efeito de humor que as redes sociais adoram.

Após ganhar os ingleses, logo partiu para os EUA e o mundo. Com a viralização global, a piada das viagens se perdeu, mas a intenção permaneceu! Mais de 1,6 milhão de vídeos já foram postados com o áudio original do TikTok, além de outros milhões frutos de edições.

Junto com a propaganda, a canção que inicia o áudio viral caiu nas graças do público. Trata-se de “Hold My Hand”, da cantora inglesa Jess Glynne. Você provavelmente a conhece pelos hits “Rather Be” e “These Days”.

Recentemente, a Capitol Breakfast juntou Glynne com Zoe Fister, a atriz por trás da narração do Jet2 Holiday.”Isso é uma loucura!”, exclamou Glynne ao encontrar Zoe, a quem cumprimentou com um abraço.

Lister então disse a Glynne que, embora as duas não tivessem se conhecido antes, “nós somos conectadas”. Ela acrescentou: “Sinto como se eu basicamente fizesse parte da sua banda agora – quer dizer, você provavelmente não sente isso, mas eu sinto.”