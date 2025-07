Joabe Lira afirma que Expoacre 2025 será a mais grandiosa da história do evento

Durante o evento de lançamento da Expoacre 2025, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, afirmou que a edição deste ano será a melhor já realizada. Ele destacou o investimento do governo estadual e o impacto positivo da feira na economia local.

“Com certeza, é a maior festa que nós temos no nosso estado. O governo do estado tem investido bastante todos os anos, mas eu tenho certeza que esse ano vai ser a maior Expoacre que nós já tivemos”, declarou Lira.

O vereador também ressaltou o papel do evento no fortalecimento do setor produtivo. “É um momento de fortalecimento da economia, dos empresários fazerem as suas exposições. A gente fica feliz porque é um evento que com certeza movimenta a economia”, disse.

Veja o vídeo: