João Fonseca perde na estreia do Masters 1000 de Toronto

Eliminação precoce. Nesta segunda-feira (28/7), o tenista brasileiro João Fonseca perdeu na partida de estreia no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. João enfrentou o australiano Tristan Schoolkate, atualmente o 103º no ranking mundial, que o venceu por 2 sets a 0, parciais 7/6 (5) e 6/4.

Em um primeiro se disputado, o duelo foi para o tie-break após os dois empatarem em 6 x 6. O equilíbrio entre os dois se manteve, mas João acabou errando acabou errando alguns lances e perdendo para o australiano.

João começou o segundo set vencendo o primeiro game, mas logo Schoolkate equilibrou a disputa novamente e logo assumiu a liderança da disputa. O australiano manteve o ritmo e finalizou o segundo set com um 6/4.

Schoolkate agora irá enfrentar o italiano Matteo Arnaldi, 32º no ranking mundial e cabeça de chave.