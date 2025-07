João Gomes explica problema de saúde que o fez parar de beber: “Não quero mais”

O cantor João Gomes, de 22 anos, revelou ter feito uma mudança importante em sua vida. Prestes a se tornar pai pela segunda vez, o artista de piseiro contou que decidiu abrir mão do consumo de bebida alcoólica. A declaração foi feita em uma entrevista recente, que viralizou na última terça-feira (22/7).

Pai de Jorge, João espera agora a chegada de Joaquim, fruto do relacionamento com Ary Mirelle, e tem se mostrado cada vez mais transparente sobre sua rotina e hábitos. Segundo ele, mais do que uma escolha pontual, a decisão está diretamente ligada à sua saúde. O motivo? Um diagnóstico de gordura no fígado.

“Parei por conta de mim mesmo, estava começando a ter gordura no fígado, aí falei: ‘poxa, não quero mais’”, contou durante conversa com o influenciador Emersonyslley, no Instagram.

João admitiu que o processo de parar não foi fácil, principalmente nos primeiros dias. “Nas primeiras semanas tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim [bebidas], por causa das visitas”, relatou. Ele ainda relembrou os tipos de bebida que costumava consumir e, em tom bem-humorado, disse: “Quando eu tiver melhor da saúde eu volto a beber”.