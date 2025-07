A dupla sertaneja João Neto & Frederico fez uma passagem pelo Acre neste domingo (13), com uma breve parada na Estância Gaúcha, ponto conhecido na região. Durante a passagem, os artistas foram reconhecidos por fãs locais, que aproveitaram para tietar e registrar o momento.

João Neto & Frederico seguem cumprindo agenda de shows no Norte do país, incluindo apresentação em Boca do Acre, município do Amazonas próximo à fronteira com o Acre. A foto foi publicada nas redes sociais de Letícia Morais.