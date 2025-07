Jogador acreano Matheus Pato é anunciado em clube de futebol da primeira divisão na Tailândia

O atacante acreano Matheus Pato foi anunciado nesta quarta-feira (3) como novo reforço do Port FC, clube da primeira divisão da Tailândia, para a temporada 2025/2026. O jogador de 30 anos estava no Borneo FC, da Indonésia, onde atuou nas temporadas 2022/2023 e 2024.

A contratação foi confirmada nas redes sociais do clube tailandês com a legenda “Matheus Pato, o caçador de gols”. Na última temporada pelo Borneo, o atacante marcou seis gols e deu uma assistência em 17 partidas. Na primeira passagem pela equipe, ele foi artilheiro da Ásia em 2023 com 31 gols marcados.

Matheus Pato iniciou a carreira na base do Fluminense, após se destacar com a camisa do Atlético-AC na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012. O desempenho lhe rendeu contrato com o clube carioca e um empréstimo ao Benfica, de Portugal. Em 2015, voltou ao Fluminense, onde foi artilheiro e campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Ao longo da carreira, acumulou passagens por STK Samorín (Eslováquia), Tupi-MG, Cuiabá, e Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, além de ter atuado também pelo Shandong Taishan, da China. A ida para o Port FC marca a sexta temporada consecutiva do atacante atuando no futebol asiático.

Com informações GE