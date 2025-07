Jogador da NBA é preso por suspeita de fraude financeira na Flórida

Marcus Morris, ala-pivô com passagens por Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, foi preso no último domingo (27/7), em Broward Country, na Flória, por suposta fraude financeira. De acordo com investigação realizada pela polícia local, o atleta foi detido pela emissão de cheques sem fundo. O jogador de 35 anos segue sob custódia e sem direito a fiança.

Atualmente sem clube, Morris foi detido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale. No X, antigo Twitter, o jogador criticou a polícia local.

Confira o post:

The wording is crazy. Damn for that amount of money they’ll embarrass you in the airport with your family. They got y’all really thinking bro did some fraud shit. They could have came to the crib for all that. When y’all hear the real story on this shit man. All I can say is…

— Keef Morris (@Keefmorris) July 28, 2025