Jogador de CS2 desembolsa R$ 245 mil por skin de R$ 0,30

Um jogador de Counter-Strike 2 (CS2) no Steam, conhecido pelo apelido “Altair”, teria pago cerca de US$ 45 mil (equivalente a aproximadamente R$ 245.542) por uma skin que, normalmente, custa entre US$ 0,02 e US$ 0,06 (cerca de R$ 0,10 a R$ 0,32). O valor exorbitante foi desembolsado pela skin MAC-10 Bronzer da The Radiant Collection devido a um fator extremamente raro: seu valor “Float”.

O “Float” é uma variável decimal que vai de 0 a 1 e indica o quão “gasta” uma skin está, sendo 0 para uma arma “nova de fábrica” e 1 para uma “muito gasta”. A MAC-10 Bronzer em questão possui um valor Float de 0.00000000010431, o menor já registrado no jogo. Essa particularidade a torna um item de colecionador incrivelmente raro, apesar de seu visual não ser impressionante – apenas uma camada metálica em bronze.

O que torna uma skin valiosa?

Caso a skin MAC-10 Bronzer tivesse um design mais chamativo, aliado ao seu float extremamente baixo, seu valor de venda poderia ser ainda maior. No início de 2025, por exemplo, uma skin AUG Eye of Zaphu com valor Float de 0.0000000019395 foi vendida por mais de US$ 100 mil (cerca de R$ 545.650).

Estima-se que, em abril deste ano, o mercado de skins em Counter-Strike 2 (CS2) já valia mais de US$ 5 bilhões (mais de R$ 27,2 bilhões), e o crescimento não dá sinais de desaceleração.

A venda da MAC-10 Bronzer mais rara

Segundo a conta Yiks na rede social X (antigo Twitter), que acompanha o mercado de skins de CS2, a skin MAC-10 Bronzer em questão surgiu no mercado em 11 de maio de 2025, logo após a produtora Valve ter adicionado a The Radiant Collection em abril. A venda foi concluída em 26 de junho.

Inicialmente, o vendedor não quis divulgar o valor exato, mas no dia seguinte, Yiks revelou que US$ 45 mil foram pagos. De acordo com outros jogadores que acompanharam a transação, o dono original da skin era um jogador chinês que parecia não ter conhecimento do verdadeiro valor do item em suas mãos, aceitando uma oferta de US$ 15 mil (em torno de R$ 81 mil) pela raridade.

Fontes: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.