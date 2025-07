jogador-do-liverpool,-diogo-jota-morre-aos-28-anos-em-acidente-de-carro

O português Diogo Jota, do Liverpool, morreu nesta quinta-feira (3/6), após um acidente de carro. Segundo o jornal espanhol Marca, o acidente ocorreu na província de Zamora, na Espanha. O irmão do jogador, André Silva, que o acompanhava, também morreu.

Ainda segundo a imprensa espanhola, o acidente ocorreu por volta das 00h40. O veículo em que ele estava saiu da pista, na altura do quilômetro 65 da estrada A-52, e pegou fogo, que se alastrou para a vegetação próxima.

Leia Também

“Um veículo saiu da pista e tudo indica que um pneu estourou durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro pegou fogo e as duas pessoas morreram. Enquanto aguardam a conclusão dos exames periciais, um dos mortos foi identificado como Diogo Jota, jogador do Liverpool FC, e seu irmão, André Felipe”, diz a nota publicada pelas autoridades locais.

Diogo Jota tinha se casado com Rute Cardoso em 22 de junho, e deixa três filhos.

Luís Montenegro, primeiro-ministro português, lamentou a tragédia. No X, o antigo Twitter, o representante do governo classificou a notícia como “inesperada e trágica”. “Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o esporte nacional e internacional”, declarou.

O atacante iniciou a carreira no Paços Ferreira (POR) e passou por Porto (POR) e Wolves (ING), além do Liverpool (ING). Na última temporada, ele fez parte do elenco campeão da Premier League com o clube inglês e da Nations League com a Seleção de Portugal, camisa que defendeu em 47 partidas. André, que também era jogador, atuava pelo FC Penafiel, da 2ª divisão do país.

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte da dupla, assim como Porto, Sporting e outros clubes do país e do mundo.

É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.

Everyone at Tottenham Hotspur is deeply saddened to learn of the passing of Diogo Jota.

Our thoughts and condolences are with his family, friends and all at Liverpool Football Club at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/JavslTjK7l

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 3, 2025