Jogadores do Real Madrid desembarcam “assustados” em Nova Jersey após problemas no voo

Aeronave fretada pelo time merengue, que saía de Miami, precisou dar voltas no ar até receber autorização para pousar

A delegação do Real Madrid (ESP) pousou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (8/7), com cerca de duas horas de atraso em relação ao horário previsto. A ameaça de tormenta impediu a decolagem em Miami, na Flórida na hora marcada. Nas imagens da chegada, os jogadores foram fotografados aparentemente assustados, como destacaram torcedores do clube.

Segundo a mídia espanhola, a saída estava prevista para às 16h (horário local, 17h de Brasília), mas a aeronave fretada pelo time merengue só deixou a cidade uma hora depois. Um alerta de tempestade em regiões do estado motivaram o atraso. Já no ar, o trajeto até Nova York, que deveria levar duas horas, durou três e foi alterado para Nova Jersey.

Veja as fotos Fran García e Kyllian Mbappé também foram fotografados na saída da aeronave.Reprodução/Real Madrid Kyllian Mbappé pode jogar contra o ex-clube pela primeira vez.Divulgação/Real Madrid Vini Jr. deve ser titular contra o Paris Saint-Germain.Divulgação/PSG e Real Madrid Jude Bellingham e Kyllian Mbappé com a coleção especial do Real Madrid.Reprodução/adidas Time do Real Madrid antes da partida contra a Juventus pelas oitavas de final do Mundial de ClubesReprodução/X: @realmadrid Atacante Gonzalo García comemora gol diante da JuventusReprodução/X: @realmadrid Time do Real Madrid perfilados para foto antes da partida contra a Juventus pelas oitavas de final do Mundial de ClubesReprodução/X:@realmadrid

Isso porque, devido à influência das condições climáticas, problema recorrente nas partidas do Mundial de Clubes, outros voos também foram afetados, e o avião que levava a delegação do Real Madrid ficou em uma fila para receber autorização para pousar. A aeronave teria passado cerca de uma hora sobrevoando a cidade de Washington em círculos.

A tripulação foi autorizada para pousar no Aeroporto de Newark, Nova Jersey, cidade vizinha ao destino original. O próprio clube compartilhou os registros da chegada. Nas imagens, Vini Jr, Kyllian Mbappé, Luka Modric e outros destaques do plantel são vistos já em terra firme.

Nos comentários, torcedores destacaram a feição dos atletas após o problema durante a viagem: “Semblante de assustados dos jogadores saindo do avião”, disse um perfil. “Graças a Deus que o avião finalmente pousou”, acrescentou outro internauta, enquanto um terceiro, sem saber do ocorrido, questionou: “Por que eles parecem tão assustados?”

Impacto no planejamento do Real Madrid

Apesar dos esforços da FIFA, que, segundo o jornalista espanhol Josep Pedrerol, interveio para antecipar o máximo possível a aterrissagem do Real Madrid, o clube teve seu planejamento afetado. A entrevista coletiva marcada para o MetLife Stadium, palco do duelo contra o PSG, não aconteceu.

Além de Xabi Alonso, treinador do clube espanhol, o goleiro Courtois, o volante Valverde e o defensor Jacobo Ramón atenderiam a imprensa. A própria FIFA comunicou o cancelamento da atividade.

“Não sabia do (atraso no) voo, espero que possam chegar com normalidade”, disse Luis Enrique, técnico do clube francês, ao ser informado sobre o problema na viagem da equipe adversária.

Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentam às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (9/7), em confronto válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O vencedor do duelo eliminatório enfrenta o Chelsea (ING), que passou do Fluminense, na final da competição, no próximo domingo (13/7).