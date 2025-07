Jogo entre Galvez e Santa Cruz-AC termina em pancadaria e sete expulsões no Acreano Sub-20

O Galvez sagrou-se campeão do Campeonato Acreano Sub-20 ao vencer o Santa Cruz-AC por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (28), na Arena da Floresta, em Rio Branco. Apesar da conquista dentro de campo, a decisão foi marcada por um episódio lamentável nos minutos finais da partida.

Nos acréscimos do segundo tempo, uma briga generalizada tomou conta do gramado. O que era para ser um momento de festa se transformou em tumulto. Jogadores e membros das comissões técnicas dos dois times trocaram empurrões, socos e até voadoras. A situação saiu do controle e torcedores chegaram a invadir o campo, aumentando ainda mais a tensão.

Diante da confusão, o árbitro da partida aplicou sete expulsões: quatro atletas do Galvez e três do Santa Cruz-AC. O jogo chegou a ser interrompido temporariamente, mas foi retomado e finalizado com o placar de 2 a 1 a favor do Imperador, que levantou a taça mesmo sob um clima de tensão.

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) ainda não se manifestou oficialmente sobre possíveis punições aos envolvidos na confusão.

Veja o vídeo do ge.globo: