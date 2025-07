Jogos clássicos de PS4 a menos de R$ 50 no Prime Day; confira

O Amazon Prime Day 2025, que acontece nos dias 15 e 16 de julho, trouxe ótimas oportunidades para os gamers! Clássicos do PlayStation 4 (PS4) como God of War (2018), God of War 3 Remastered e Bloodborne estão disponíveis por menos de R$ 50. Além disso, é possível economizar ainda mais com o cupom “7AVISTAPD”, exclusivo para assinantes Prime, que oferece 7% de desconto extra.

Destaques em jogos de PS4 (e como pagar menos!)

God of War 3 Remastered : Este clássico do PlayStation 3 (PS3) , em sua versão remasterizada para PS4 , está com preço base de R$ 49,90 no Prime Day . Com o cupom “7AVISTAPD”, ele sai por a partir de R$ 46,41 . O jogo traz o capítulo final da jornada de Kratos na Mitologia Grega , enfrentando deuses e criaturas do Olimpo .

: Este clássico do , em sua versão remasterizada para , está com preço base de R$ 49,90 no . Com o cupom “7AVISTAPD”, ele sai por a partir de . O jogo traz o capítulo final da jornada de na , enfrentando deuses e criaturas do . Bloodborne : Um dos grandes lançamentos do PS4 e um título essencial para fãs de souls-like . Com preço padrão de R$ 99,90, ele aparece por R$ 49,90 no Prime Day . Aplicando o cupom “7AVISTAPD”, o valor final é de R$ 46,41 .

: Um dos grandes lançamentos do e um título essencial para fãs de . Com preço padrão de R$ 99,90, ele aparece por R$ 49,90 no . Aplicando o cupom “7AVISTAPD”, o valor final é de . God of War (2018): Este jogo, que renovou a franquia do Deus da Guerra com uma nova mitologia (nórdica) e uma gameplay em terceira pessoa, está disponível por R$ 47,39. Com o cupom “7AVISTAPD”, o preço cai para R$ 44,07.

Outras ofertas imperdíveis para gamers

Além dos jogos de PS4, o Prime Day conta com diversas promoções para quem busca novos consoles e jogos:

PlayStation 5 (PS5) Slim com dois jogos (Astro Bot e Gran Turismo 7) : Esta é uma das principais ofertas, saindo de R$ 3.999,90 por R$ 3.154,07 com o cupom “PIRAPRIME10”, uma economia de até R$ 854.

: Esta é uma das principais ofertas, saindo de R$ 3.999,90 por com o cupom “PIRAPRIME10”, uma economia de até R$ 854. Nintendo Switch : A versão padrão em bundle com Mario Kart 8 está com 5% de desconto, saindo por R$ 1.849 .

: A versão padrão em com está com 5% de desconto, saindo por . Jogos de Nintendo Switch : Títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estão por R$ 289,90 com o cupom “NINTENDOGAME”. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet também estão por R$ 289 cada com o mesmo cupom.

: Títulos como e estão por R$ 289,90 com o cupom “NINTENDOGAME”. e também estão por R$ 289 cada com o mesmo cupom. Mais jogos de PS4 : GTA 5 por R$ 89,90, Resident Evil 7: Biohazard a partir de R$ 101,90 e Hogwarts Legacy (lançado em 2023) por R$ 124,99.

: por R$ 89,90, a partir de R$ 101,90 e (lançado em 2023) por R$ 124,99. Jogos de PS5: Elden Ring por R$ 188,91, GTA 5 por R$ 139,99 e o lançamento de 2025, Assassin’s Creed: Shadows, por R$ 259,90.

Fonte: Tech Tudo