Jogos desta quarta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários do futebol

Nesta quarta-feira, 23 de julho, o dia será agitado para os fãs de futebol, com partidas amistosas, da Eurocopa Feminina, do Campeonato Brasileiro (Série A e B) e da Copa Sul-Americana.

Logo cedo, às 08h30, Arsenal e Milan farão uma partida amistosa. Pela 2ª semifinal da Eurocopa Feminina, às 16h, Alemanha e Espanha se enfrentam.

Seis partidas do Campeonato Brasileiro vão ocorrer nesta noite: às 19h é a vez de Ceará x Mirassol e Fluminense x Palmeiras. Às 19h30, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro. Mais tarde, às 21h30, três partidas ocorrem simultaneamente: RB Bragantino x Flamengo, Santos x Internacional e Vitória x Sport.

Pela Série B, Chapecoense x Volta Redonda e Novorizontino x Goiás são as partidas que vão ocorrer às 19h. Mais tarde, às 21h30, é a vez de Amazonas x Paysandu e Cuiabá x América Mineiro.

Nos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, Palestino e Bolívar se enfrentam às 19h, e Grêmio x Alianza Lima e Once Caldas x San Antonio ocorrem às 21h30.

Confira a agenda completa dos principais jogos desta quarta-feira, 23 de julho, com horários e canais:

Amistoso:

08h30 – Arsenal x Milan – ESPN e Disney+

Eurocopa Feminina:

16h00 – Alemanha x Espanha – CazéTV

Campeonato Brasileiro:

19h00 – Ceará x Mirassol – Premiere

– Premiere 19h00 – Fluminense x Palmeiras – Sportv e Premiere

– Sportv e Premiere 19h30 – Corinthians x Cruzeiro – Record, R7, Playplus, CazéTV e Premiere

– Record, R7, Playplus, CazéTV e Premiere 21h30 – RB Bragantino x Flamengo – Globo e Premiere

– Globo e Premiere 21h30 – Santos x Internacional – Globo e Premiere

– Globo e Premiere 21h30 – Vitória x Sport – Globo e Premiere

Série B:

19h00 – Chapecoense x Volta Redonda – Disney+

– Disney+ 19h00 – Novorizontino x Goiás – Disney+

– Disney+ 21h30 – Amazonas x Paysandu – Disney+

– Disney+ 21h30 – Cuiabá x América Mineiro – ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana:

19h00 – Palestino x Bolívar – ESPN4 e Disney+

– ESPN4 e Disney+ 21h30 – Grêmio x Alianza Lima – Paramount+

– Paramount+ 21h30 – Once Caldas x San Antonio – Paramount+

Onde assistir aos principais jogos:

Como assistir ao jogo entre Fluminense e Palmeiras hoje? Pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Palmeiras vão se enfrentar às 19h00, no Maracanã, no Rio. A partida vai ter transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Cruzeiro hoje? Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida vai ter transmissão da Record, do R7, do Playplus, da CazéTV e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Grêmio e Alianza Lima hoje? Às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e Alianza Lima jogam pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Na ida, no Peru, a equipe local venceu por 2 a 0. O jogo vai ter transmissão exclusiva do Paramount+.

Fonte: Veja

Redigido por ContilNet.