Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Esta terça-feira, 29 de julho, promete muitas emoções para os amantes do futebol. Teremos jogos importantes pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série B e a semifinal da Copa América Feminina.

O Botafogo entra em campo contra o RB Bragantino pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai enfrentar o Fortaleza, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Pela Série B, duas partidas prometem agitar a noite: Criciúma x Cuiabá, às 20h30, no Estádio Heriberto Hülse, e Goiás x Remo, às 21h35, no Estádio da Serrinha.

A segunda seleção finalista da Copa América Feminina será conhecida às 21h, no duelo entre Brasil e Uruguai, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A seleção brasileira está invicta na competição, com 3 vitórias e um empate em 4 jogos.

Confira a agenda completa dos jogos desta terça-feira, 29 de julho:

Copa do Brasil: 19h00 – Botafogo x RB Bragantino – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro: 20h30 – Grêmio x Fortaleza – Premiere

Série B: 20h30 – Criciúma x Cuiabá – Disney+ 21h35 – Goiás x Remo – ESPN, RedeTV! e Disney+

Copa América Feminina: 21h00 – Brasil x Uruguai – Sportv



