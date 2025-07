Jogos deste sábado: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

Diversas partidas amistosas vão ocorrer neste sábado, 26. Jogos do Campeonato Argentino, Campeonato Brasileiro e Série B, além da grande final da Copa das Nações Africanas Feminina, também vão acontecer ao longo do dia.

Às 08h30, o Liverpool joga contra o Milan em partida amistosa. Outros cinco amistosos vão ter transmissões para o Brasil, são eles: Kaiserslautern x Roma, às 13h, Fulham x Nottingham Forest, às 16h, Everton x Bournemouth, às 17h, Manchester United x West Ham, às 20h, e Colo Colo x Real Vallaadolid, às 21h.

Pela 3ª rodada do torneio Clausura do Campeonato Argentino, o Aldosivi joga contra o Newell’s Old Boys, às 14h30, e o Vélez Sarsfield enfrenta o Instituto às 19h.

Pela grande final da Copa Africana de Nações Feminina, Marrocos e Nigéria se enfrentam às 17h.

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, quatro partidas acontecem simultaneamente às 18h30, são elas: Botafogo x Corinthians, Fortaleza x RB Bragantino, Mirassol x Vitória e Sport x Santos. Mais tarde, às 21h, o Palmeiras joga contra o Grêmio.

Ferroviária x Operário, às 18h30, e CRB x Novorizontino, às 20h30, são as partidas da Série B durante a noite.

Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 26 de julho, com horários e canais:

Partidas amistosas:

08h30 – Liverpool x Milan – ESPN e Disney+

13h00 – Kaiserslautern x Roma – ESPN e Disney+

16h00 – Fulham x Nottingham Forest – ESPN e Disney+

17h00 – Everton x Bournemouth – ESPN4 e Disney+

20h00 – Manchester United x West Ham – ESPN4 e Disney+

21h00 – Colo Colo x Real Vallaadolid – Disney+

Campeonato Argentino:

14h30 – Aldosivi x Newell’s Old Boys – Disney+

19h00 – Vélez Sarsfield x Instituto – Disney+

Copa Africana de Nações Feminina:

17h00 – Marrocos x Nigéria – BandSports

Campeonato Brasileiro:

18h30 – Botafogo x Corinthians – Prime Video

18h30 – Fortaleza x RB Bragantino – Premiere

18h30 – Mirassol x Vitória – Premiere

18h30 – Sport x Santos – Premiere

21h00 – Palmeiras x Grêmio – Sportv e Premiere

Série B:

18h30 – Ferroviária x Operário – Disney+

20h30 – CRB x Novorizontino – SportyNet, ESPN e Disney+

Como assistir ao jogo entre Liverpool e Milan?

Em partida amistosa, Liverpool e Milan vão se enfrentar às 08h30. A partida vai ter transmissão da ESPN e do streaming Disney+.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Corinthians?

Botafogo e Corinthians vão se enfrentar pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida vai ter transmissão exclusiva do streaming Prime Video.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Grêmio?

Às 21h00, no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Grêmio jogam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ter transmissão do Sportv e do Premiere.

