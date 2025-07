Jogos grátis: Amazon libera 4 novos títulos no Prime Gaming para celebrar o Prime Day

Como um bônus surpresa para celebrar o Prime Day, a Amazon revelou uma lista adicional de quatro jogos gratuitos disponíveis para resgate no Prime Gaming. Os títulos podem ser reivindicados até o dia 11 de julho, oferecendo ainda mais opções para os assinantes expandirem suas bibliotecas digitais.

Essa leva extra se junta à lista oficial de jogos de julho, que já conta com sete títulos e ficará disponível até o dia 31 do mês, incluindo nomes como Boxes: Lost Fragments, Endless Space 2 Definitive Edition, Venba, entre outros.

Novos jogos do Prime Gaming para o Prime Day

Além dos sete títulos já anunciados para julho, os jogadores podem resgatar a nova lista especial do Prime Day, que inclui:

STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II — Resgate através da GOG.

— Resgate através da GOG. Amnesia: The Dark Descent — Resgate através da Epic Games Store.

— Resgate através da Epic Games Store. Marvel’s Midnight Suns — Resgate através da Epic Games Store.

— Resgate através da Epic Games Store. Football Manager 2024 — Resgate através da Epic Games Store.

Lembre-se que esses quatro jogos extras estarão disponíveis apenas até 11 de julho.

Como resgatar os jogos grátis do Prime Gaming?

Os jogos gratuitos do Prime Gaming são um benefício da assinatura Amazon Prime, que também oferece acesso ao Prime Video e frete grátis na loja Amazon. O serviço custa a partir de R$ 19,90 mensais, mas é possível aproveitar um teste grátis de 30 dias.

Como a plataforma não exige assinatura recorrente para resgatar os jogos, você pode obter todos os títulos da lista durante o período de teste gratuito. Depois, é só cancelar a assinatura para evitar cobranças, caso não deseje continuar aproveitando os demais benefícios.

Para resgatar, basta ativar o teste grátis do Amazon Prime neste link, criando uma conta com e-mail e cartão de crédito válido. Em seguida, acesse o site do Prime Gaming para reivindicar os jogos disponíveis.

Jogos gratuitos de julho no Prime Gaming (lista completa)

Já disponíveis (além dos jogos do Prime Day):

Boxes: Lost Fragments — Resgate através da Epic Games Store.

— Resgate através da Epic Games Store. Paquerette Down the Bunburrows — Resgate através do aplicativo da Epic Games Store.

Disponíveis a partir de 17 de julho:

Endless Space 2 Definitive Edition — Resgate através do aplicativo da Amazon Games.

— Resgate através do aplicativo da Amazon Games. Besiege: The Splintered Sea DLC — Resgate através do aplicativo da Amazon Games.

Disponíveis a partir de 24 de julho:

Venba — Resgate através da GOG.

— Resgate através da GOG. I Love Finding Wild Friends Collector’s Edition — Resgate através da Legacy Games.

Disponíveis a partir de 31 de julho:

Heroes of Loot — Resgate através da GOG.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por ContilNet.