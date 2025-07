Jogos Mundiais Universitários: Beatriz Freitas fatura 2ª prata do país

O Brasil fechou esta sexta-feira (25) com mais uma medalha de prata nos Jogos Mundiais Universitários (JMU). A judoca paulista Beatriz Freitas subiu ao pódio da categoria até 78 kg. Na final ela enfrentou a alemã Anna Monta Olek, atual vice-campeã mundial. A adversária foi superior no combate ao desferir um waza-ari seguido de imobilização.

Após a cerimônia de premiação, Beatriz falou sobre o dia de competições e como concilia estudo e esporte.

Com a prata, o Brasil subiu da 20ª para a 19ª posição no quadro de medalhas, com uma de ouro, três de prata e cinco de bronze.

Outro brasileiro que fez bonito em Essen foi o ginasta Diogo Soares. Finalista no individual geral nos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, ele terminou os JMU em quinto lugar.

“O individual geral é duro. Você passa por todos os aparelhos, no último, acaba cansado. Fiz boas apresentações, mas cometi erros no solo e acabei ficando fora do pódio. Eu queria muito essa medalha. Mas temos mais competições pela frente para aprimorar ainda mais e eu vou voltar para a próxima e levar a medalha”, projetou o ginasta paulista de 23 anos.

Neste sábado (25), o Brasil terá duas boas chances de conquistar medalhas. No basquete masculino, a amarelinha vai lutar pelo ouro contra a equipe dos Estados Unidos, a partir das 15h (horário de Brasília). A final com transmissão ao vivo online (streaming) no canal oficial da Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu, na sigla em inglês).

A outra oportunidade do Brasil subir ao pódio é no salto triplo, com João Pedro Silva de Azevedo. Ele se classificou à final com a segunda melhor nota desta sexta (25), ao saltar 16m28cm.

* Maurício Costa viajgou à Alemanha a convite da CBDU.